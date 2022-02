la Repubblica | Ciro vuole esserci

Lotito deluso dalla sconfitta contro il Milan: congelato il rinnovo di Sarri. Domani la Lazio affronterà il Bologna all’Olimpico.

Come riportato da La Repubblica, la batosta contro il Milan, quattro giorni dopo lo show del Franchi, certifica che la Lazio non riesce proprio a gestire tre match in una sola settimana, sia dal punto di vista fisico che mentale. Ne sono consapevoli gli stessi giocatori che, nonostante l’impegno non hanno risolto il problema. Esattamente come il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri, tra l’altro sotto accusa per l’eccessivo turnover del Meazza: 5 cambi rispetto a Firenze, scelta sorprendente per un allenatore a cui non piace modificare la squadra titolare. E domani alle 15 già si torna in campo, all’Olimpico arriva il Bologna di Mihajlovic e Sarri non ha ancora la certezza di poter contare su Ciro Immobile. Il dolore al collo del piede destro c’è, ma il centravanti e lo staff medico sono ottimisti perché gli esami hanno escluso lesioni ai legamenti della caviglia. Dovrebbe farcela il capitano della Lazio: oggi a Formello il provino decisivo.

