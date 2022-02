Lazio – Bologna: i precedenti

Il 12 febbraio, la Lazio di Maurizio Sarri affronterà – all’Olimpico – il Bologna di Siniša Mihajlović, nella 25^ giornata di campionato. Entrambe le squadre sono motivate a dare il meglio di sé: la Lazio per continuare la scia positiva cominciata sabato scorso contro la Fiorentina e per dimenticare la delusione in Coppa Italia, il Bologna per conquistare punti e sicurezza dopo il pareggio con l’Empoli.

Dando uno sguardo ai precedenti, le due squadre si sono incontrate già 156 volte. Il bilancio pende leggermente a favore dei rossoblù con 58 vittorie, 43 pareggi e 55 successi dei biancocelesti. Le reti segnate sono state 218 per il Bologna e 209 per la Lazio. L’ultima sfida disputata risale al 3 ottobre 2021, finita con la vittoria dei rossoblù per 3-0.

Se, invece, ci concentriamo solamente sulle partite giocate all’Olimpico, il bilancio cambia visibilmente. In 76precedenti romani la Lazio ha totalizzato 39 vittorie, 24 pareggi e 17 sconfitte. Il totale reti vede in vantaggio i biancocelesti con 134 gol segnati rispetto agli 88 dei rossoblù.

Quella tra Lazio e Bologna si presenta una sfida interessante anche dal punto di vista degli allenatori. In 9 sfide totali, sono stati 6 i successi del tecnico toscano Sarri e solo uno per il serbo Mihajlović.

