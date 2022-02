Rugby Sei Nazioni, Roma invasa da 12mila inglesi

Domenica lo Stadio Olimpico, a 24 ore dal suo utilizzo per Lazio-Bologna, tornerà ad accogliere un match di Rugby. Si tratta della gara valida per il Sei Nazioni tra Italia e Inghilterra. Una sfida delicata a cui assisteranno anche molti tifosi inglesi: secondo quanto riportato da Il Messaggero una vera e propria invasione, dunque, affronterà la città di Roma con circa 12mila tifosi che accorreranno allo stadio e per le vie della città eterna. Causa Covid era da molto tempo che Roma non ospitava un così grande numero di turisti.

