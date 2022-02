SERIE A – L’AVVERSARIO | Tutto quello che c’è da sapere sul Bologna

Lazio che deve ripartire dopo il brutto ko ai quarti di finale di Coppa Italia contro il Milan. Per farlo ecco il Bologna all’olimpico, tredicesimo in classifica. Lazio che deve continuare a vincere dopo Firenze per restare agganciata al gruppo che compete per un posto in Europa. Intanto ecco le ultime in casa Bologna.

Bologna – I rossoblu a ventotto punti in classifica, arrivano dal pareggio in casa contro l’Empoli per 0-0. Nell’ultima sfida in trasferta è arrivata la sconfitta contro il Verona, inutile il gol di Orsolini.

LA FORMAZIONE (3-5-2) – Skorupski; Soumaro, Soriano, Schouten, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Vignato; Orsolini, Arnautovic.

LA STELLA – Difficile scegliere un profilo particolare, sicuramente la difesa biancoceleste dovrà tenere sott’occhio il duo Orsolini–Arnautovic trascinatori di questo Bologna. Da non sottovalutare la carta Mattias Svanberg.

IL PRECEDENTE – L’ultimo incontro in casa contro i rossoblu è stato positivo per la compagine biancoceleste che lo scorso anno vinse per 2-1 con i gol di Luis Alberto e Ciro Immobile.

