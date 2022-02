Calciomercato Lazio | Contatti tra Tare e Gollini. Interesse per Matteo Pessina

Come riportato da tuttomercatoweb.com, ci sarebbero stati dei contatti tra il ds biancoceleste Igli Tare e l’entourage di Pierluigi Gollini; tuttavia, il portiere potrebbe restare al Tottenham. E sulla trequarti c’è stata anche l’occasione per chiedere informazioni su Matteo Pessina, giocatore che piace a Maurizio Sarri, ma che l’Atalanta difficilmente vorrà far partire.

