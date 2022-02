CdS | Lazio-Bologna, all’Olimpico prezzi più bassi: venduti solo 15mila biglietti

Erano poco meno di 15mila i biglietti staccati a ieri sera per Lazio–Bologna, match in programma oggi pomeriggio alle 15 allo Stadio Olimpico. Una cifra non altissima, che è cresciuta di poco più di 2mila unità rispetto al giorno precedente. Il risultato sicuramente non è in linea co le aspettative del club – a maggior ragione dopo l’abbassamento dei prezzi stabilito proprio per venire incontro ai tifosi dopo le proteste delle settimane precedenti – ma arriva dopo la contestazione a Formello della settimana scorsa. E soprattutto, a distanza di 64 ore dal pesante ko in Coppa Italia contro il Milan di mercoledì. Ci sarà in ogni caso tempo fino al fischio d’inizio per acquistare il proprio tagliando. Corriere dello Sport.

