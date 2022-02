CdS | Rinnovo Luiz Felipe, il difensore prende ancora tempo: avanzano le offerte degli altri club

Siamo al 12 febbraio e Luiz Felipe ha preso ancora tempo. C’è stato un nuovo contatto nelle ultime ore tra lo staff del difensore, il giocatore e la Lazio, ma non è arrivata la firma sul rinnovo. E sempre meno si può pensare a un miracolo in extremis. L’ultimo rilancio di Lotito, da 2 milioni netti, non ha sortito effetto. Luiz Felipe è allettato dalle offerte italiane (tenute nascoste) ed estere (in primis quelle spagnole). Può esserci l’Inter dietro, c’è sicuramente il Betis Siviglia, ci sono voci sull’Atletico Madrid. L’offerta della Lazio non è stata accettata eppure Lotito nelle scorse settimane sembra essersi garantito la parola del giocatore sulla permanenza. Il pressing di Tare a fine gennaio non è bastato. Sembra sempre più un nuovo caso De Vrij. La Lazio a metà febbraio deve iniziare a pensare al futuro prevedendo la possibilità che il brasiliano si liberi. Serviranno almeno due difensori centrali, più il terzino sinistro che Sarri aveva richiesto per la finestra invernale. La difesa, mai come quest’anno andrà ricostruita. Strakosha si libererà. Il sogno di Sarri è Kepa del Chelsea (secondo il Sun partirà a fine anno). Alla Lazio potrebbe arrivare solo in prestito e solo perché pronto a riabbracciare Sarri. Resterebbe il nodo ingaggio, da 7 milioni. Toccherebbe al Chelsea pagarne più della metà. Corriere dello Sport.

