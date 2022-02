Eriksson, nuovo ruolo per l’ex allenatore della Lazio

Sven-Goran Eriksson, sarà il nuovo consulente del club svedese I’If Karlstad Fotbol. Nuovo ruolo dunque per l’ex allenatore della Lazio degli anni 2000. “Ho incontrato persone del club in alcune occasioni e mi sento bene. Il club ha buone ambizioni, ed è il motivo principale per cui mi impegno. Sarà davvero emozionante”. Con queste parole ha salutato i tifosi del club.

