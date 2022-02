ESCLUSIVA| L’On. Pier Ferdinando Casini: “Felice per mio figlio che tifa Lazio, anche se sono accanitamente del Bologna”

Ad aprire la 25esima giornata di Serie A la partita dell’Olimpico tra Lazio e, vinta 3-0 dai biancocelesti. Nel pubblico era presente anche l’Onorevole ed ex Presidente della Camera Pier Ferdinando Casini, “tifoso accanito” del Bologna. Al termine della gara ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva ai microfoni di Laziopress.it.



Che impressione ha della partita?

Molto brutta per quanto mi riguarda, visto che sono un tifoso accanito del Bologna. Siamo stati inesistenti, orridi, una delle nostre peggiori partite. Senza provvedimenti seri non so cosa potremmo fare. Per il resto la Lazio bene, così gioisce mio figlio. Una resistenza zero dell’avversario. Ma comunque ha fatto una partita intelligente, l’ha fatto con sufficienza e senza tante energie. Si tiene per il porto e fa bene. Avendo questo amore per la Lazio in famiglia meglio lasciarli qui i 3 punti.

Da cosa dipende questo momento del Bologna secondo lei?

Secondo me dipende dal manico, ma non dico oltre, meglio che sto zitto.

La mano di Sarri si vedrà presto?

Mi auguro di sì, sono rimasto male dopo la caduta di Milano. Speriamo che vada avanti soprattutto in Europa, portare la coppa a Roma sarebbe bello.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: