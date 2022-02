Lazio-Bologna, Immobile nel post partita: “Siamo in corsa per il quarto posto, adesso esprimiamo un bel gioco”

Al termine del match vinto 3-0 contro il Bologna è intervenuto ai microfoni di Dazn, Ciro Immobile, autore di un’altra magnifica prestazione offensiva. Ecco le sue parole:

“Oggi serviva per capire la nostra crescita mentale. Partita importante per noi, ci siamo ripromessi di iniziare un nuovo campionato nel girone di ritorno. Stiamo puntando al quarto posto, adesso esprimiamo un bel gioco. Spero di continuare a segnare tanti gol, che aiutano la squadra a stare il più in alto possibile in campionato. Bellissimo vedere questa partecipazione del pubblico. Dedico questa vittoria e il mio gol a mia nonna che sta in ospedale dopo alcuni problemi.”

