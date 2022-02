Lazio-Bologna, Rodia: “Trauma distrattivo dei flessori per Lazzari, Acerbi sta recuperando”

Il medico Rodia è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per parlare delle condizioni di Lazzari, Acerbi e Akpa Akpro:“Per quanto riguarda Lazzari c’è bisogno di qualche ora per poter effettuare una diagnosi maggiormente approfondita. Al momento, posso dire che ha avuto un trauma distrattivo dei flessori della coscia destra. Al momento possiamo parlare di un risentimento ai flessori, nei prossimi giorni capiremo bene cosa sia successo e la prognosi di ciò che dobbiamo aspettarci. Acerbi? Il suo recupero procede molto bene, da diversi giorni ha incrementato il suo recupero atletico, ma siamo ottimisti per un recupero a breve. Akpa Akpro ha ripreso gli allenamenti della squadra, in breve tempo ci sarà il recupero totale”.

