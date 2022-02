LIVE | LAZIO-BOLOGNA 3-0 (12′ Immobile (r), 53′ e 63′ Zaccagni)

Squadre in campo per i saluti iniziali: tra pochi minuti sarà Lazio-Bologna.

1′ PARTITI! Il primo pallone lo calciano gli ospiti.

3′ Occasione Lazio! Patric calcia a botta sicura: si difende come può la difesa del Bologna.

11′ RIGORE PER I BIANCOCELESTI! Sbracciata di Soumaoro su Zaccagni.

12′ GOOOOLLL!! IMMOBILE TRASFORMA IL PENALTY!!

18′ Tiro dalla distanza di Milinkovic: Skorupski si difende e manda in angolo.

20′ Svanberg ferma fallosamente Lazzari: giallo per lui.

28′ Si fanno vedere i bolognesi: Orsolini su assist di Soriano ci prova di testa, nessun pericolo per Strakosha.

37′ Dijks in acrobazia in area laziale spedisce la palla oltre lo specchio della porta.

40′ Ammonito anche Luis Alberto: era diffidato, salterà la gara con l’Udinese.

42′ Si fa vedere in avanti la squadra di Mihajlovic: Svanberg prova a mettere la palla in mezzo, Luiz Felipe spedisce in corner.

45′ Intervento durissimo di Medel su Pedro: sanzionato con un giallo.

45′ L’arbitro concede 1 minuto di recupero.

45+1′ Finisce qui la prima frazione di gioco: Lazio-Bologna 1-0!

46′ INIZIA IL SECONDO TEMPO! Due cambi per Sinisa nell’Intervallo: fuori Dijks e Soriano, in campo Kasius e Barrow.

47′ Subito pericolosi gli avversari: salva Strakosha su Arnautovic.

49′ Immobile ha la palla del possibile raddoppio: la sfera finisce alta.

52′ Tentativo da fuori di Svanberg: conclusione che termina al lato.

53′ GOOOOLLL!! RADDOPPIA LA LAZIO CON ZACCAGNI!!

56′ Skorupski blocca la sfera calciata da Immobile dopo un’azione pericolosa creata da Pedro e lo stesso Ciro.

57′ Cambia il Bologna: out Soumaoro, entra Bonifazi.

58′ Giallo per Leiva: anche lui diffidato salterà la trasferta di Udine.

63′ GOOOOLLL!! TRIS LAZIO CON LA DOPPIETTA DI ZACCAGNI!!

65′ Doppio cambio per mister Sarri: Pedro e Leiva escono, sul terreno di gioco Felipe Anderson e Cataldi.

65′ Sostituzione dei bolognesi: Aebischer prende il posto di Schouten.

72′ Ci prova Felipe Anderson: Skorupski devia in angolo.

77′ Altra doppia sostituzione per i biancocelesti: Radu e Raul Moro prendono i posti di Patric e Zaccagni.

78′ Per il Bologna un altro cambio: Hickey lascia spazio a Vignato.

80′ Ancora Immobile: riceve da Luis Alberto e conclude in porta di sinistro trovando l’esterno della rete.

82′ Sostituzione per la Lazio: Milinkovic lascia il campo, Basic al suo posto.

84′ Resta a terra Lazzari e chiede il cambio: entra lo staff medico, l’esterno si tocca la coscia destra.

86′ Lazzari lascia il campo: cambi terminati per la Lazio che rimane quindi in 10.

90′ Sono 4 i minuti di recupero concessi dall’arbitro.

90+3′ Tentativo di Barrow dal limite dell’area: fa sua la sfera Strakosha.

90+4′ Triplice fischio all’Olimpico: Lazio-Bologna 3-0!

