Primavera 2| La Lazio travolge la Salernitana 5-0: ecco la continuità che mancava

Potremmo finalmente essere di fronte alla vera Lazio Primavera, il gioiellino che Calori sta plasmando e che finalmente inizia ad avere continuità. Sono 16 i gol segnati dai biancocelesti dopo le ripresa, mentre la porta rimane ancora inviolata. La Lazio si conferma, così, la squadra con più gol fatti (45) e con meno subiti (11). Un percorso, quello per tornare in massima serie, che ha preso finalmente la piega giusta dopo alcuni risultati altalenanti.

Una nota lieta di oggi è sicuramente anche la tripletta di Valerio Crespi. L’attaccante della Primavera è così diventato il capocannoniere di questa squadra con 9 reti e, sin dall’inizio della stagione, ha fatto vedere cose ottime rendendosi uno dei nomi su cui poter lavorare per la Lazio del futuro. L’avversario che oggi è stato annientato dalla Lazio, inoltre, rappresentava un vero fardello in quanto era l’unica squadra ad aver battuto i biancocelesti oltre al Benevento. In gol anche Shehu e Troise, i due ragazzi della Primavera che hanno svolto la preparazione ad Auronzo e che, nel momento del bisogno, hanno risposto presente.

Il prossimo sabato la Lazio farà visita alla Ternana, ultima in classifica, per portare a casa ulteriori 3 punti e, perché no, provare ad aumentare e migliorare i numeri a proprio favore. Il Cesena rimane saldo a -4 punti con una partita in meno. Lo scontro diretto sarà utile per tentare di capire quale delle due riuscirà ad accaparrarsi il primo posto.

