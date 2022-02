CdS | Zac, è la Lazio che piace

La vittoria di ieri all’Olimpico – decisa dal rigore segnato da Ciro Immobile e dalle due reti di Mattia Zaccagni – fa tirare un sospiro di sollievo alla Lazio di Maurizio Sarri, che si conferma al sesto posto. Troppo morbido il Bologna di Sinisa Mihajlovic che mostra tutti i suoi limiti davanti ad una Lazio affamata. La distanza in classifica si sente tutta. È la stessa distanza che sente la Lazio nei confronti di Atalanta e Juventus che si scontreranno stasera.

In campo convince, come sempre, Immobile. Segnali importanti anche da parte di Zaccagni che in dieci minuti senza due gol, sicuramente spronato anche dalla presenza di mister Mancini.

Il 69% di possesso palla e la conquista, quasi completa, della metà campo rossoblù dimostarno la supremazia biancoceleste che era mancata nella gara d’andata, finita 3-0 per il Bologna.

Dispiace per Lazzari, che dopo una buona gara passata a dare velocità alla squadra ha registrato un fastidio muscolare alla coscia destra. È questa l’unica brutta notizia per Sarri che rischia di perdere il difensore per un paio di mesi.

