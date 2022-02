CdS | Zaccagni da showman

Nella gara di ieri sera abbiamo visto un Mattia Zaccagni scatenato. Con sei gol in campionato ha superato il suo record personale e ha segnato la sua prima doppietta da quando è alla Lazio. Sono segnali importanti, questi, sia per la squadra, sia per la Nazionale. Ieri, all’Olimpico, era presente anche Roberto Mancini.

Nelle dichiarazioni post partita, l’attaccante biancoceleste ha dichiarato di aver ricevuto i complimenti di Sarri per aver tirato in porta e per averci creduto fino in fondo. Il giocatore, infatti, incarna il principio base del sarrismo. Con Sarri, Zaccagni è cresciuto molto, superando le prime difficoltà.

Importanti anche i risultati di Ciro Immobile che, come sempre, non delude e sblocca la partita segnando su rigore. Ieri sera, l’attaccante biancoceleste ha segnato la sua 173^ rete con la maglia della Lazio, la 19^ dall’inizio della stagione.

In generale, tutta la squadra ha fatto una buona prestazione, confermando la scia positiva iniziata a Firenze e vendicando l’insuccesso registrato in Coppa Italia con il Milan.

