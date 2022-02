Cosa possono essere un arciere e un mago uniti? Zaccagni ne è sicuro – FOTO

Tramite il proprio profilo Instagram Mattia Zaccagni ha pubblicato una foto della gara di ieri insieme a Luis Alberto. I due sono tra i più grandi protagonisti della vittoria sul Bologna in una prestazione ottima davanti al proprio pubblico. Una didascalia fatta di emoji con chiaro riferimento ai due. Il senso di questa è che un arciere e un mago insieme fanno fuoco e fiamme, proprio come i due ieri. Prestazione strabiliante dello spagnolo e due gol per Zac. Un passo concreto in avanti per la Lazio di Sarri.

