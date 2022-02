Fabio Poli su Lazio-Bologna: “Partita a senso unico”

Interpellato ai microfoni di TMW Radio, l’ex calciatore biancoceleste Fabio Poli ha commentato il 3-0 della Lazio ai danni del Bologna: “Partita a senso unico, la Lazio ha fatto il suo anche se il Bologna non è entrato in partita. Non credo che questa partita possa essere valutata per giudicare la Lazio sul piano mentale o tattico“.

