Lazio-Bologna, Zaccagni da record

Mattia Zaccagni, nella partita con il Bologna, ha superato i 5 gol segnati – in Serie A – nella scorsa stagione. Quest’anno, l’attaccante biancoceleste ha già segnato 6 reti, dimostrandosi decisivo in varie occasioni.

🏹 Mattia #Zaccagni ha segnato sei gol in questo campionato in 19 partite, superato il suo precedente record di marcature in una singola stagione di @SerieA (cinque reti nel 2020/21 in 36 gare)@OptaPaolo 📊 pic.twitter.com/DbpYLuWDvL

— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) February 13, 2022