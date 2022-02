Lazio, pranzo tra calciatori biancocelesti a base di…Paella! | FOTO

Dopo il successo di ieri per 3-0 con cui la Lazio ha superato il Bologna nella prima gara della 25° giornata di Serie A, mister Sarri quest’oggi ha concesso un giorno di riposo ai calciatori biancocelesti, con la ripresa degli allenamenti fissata per la giornata di domani. Alcuni giocatori ne hanno approfittato per trascorrere insieme un pranzo a base di…Paella! Attraverso una Stories sul proprio profilo ufficiale Instagram, il portiere biancoceleste Pepe Reina ha pubblicato una foto “di squadra” con la didascalia: “Paella per la squadra!!”. Protagonisti della foto, oltre al portiere spagnolo, sono Pedro, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Marusic, Strakosha e Radu.

