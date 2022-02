Milan, alcuni tifosi “scaricano” Romagnoli e Kessie dopo il mancato rinnovo

Quest’oggi a San Siro è andata in scena Milan-Sampdoria alle 12:30, partita con cui i rossoneri sono riusciti a scavalcare l’Inter lì in vetta. Alcuni tifosi hanno mostrato uno striscione molto chiaro a coloro che non hanno rinnovato il loro contratto con il Milan. “Chi ama il Milan lo dimostra coi fatti, cordiali saluti agli insoddisfatti” è la frase che con ogni probabilità è stata rivolta a Kessie, fischiato sia alla lettura delle formazioni che al suo ingresso in campo, che a Romagnoli, nelle ultime ore accostato alla Lazio, squadra che tifa da sempre.

