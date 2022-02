Serie A, il Milan vince di misura sulla Sampdoria e scavalca l’Inter

L’anticipo di mezzogiorno di questa 25esima giornata ha visto il Milan battere per 1-0 la Sampdoria con un gol di Leao nei minuti iniziali su lancio di Maignan. Una vittoria di misura utile per superare momentaneamente l’Inter di Simone Inzaghi in classifica. I nerazzurri, tuttavia, hanno ancora una partita da recuperare.

La partita di oggi ha visto un solo gol dei rossoneri e poche opposizioni da parte della Sampdoria, che avanti non si è vista per niente. Qualche occasione l’ha invece avuta il Milan, ma senza riuscire a portare un gol a casa.

