Calciomercato estivo: la Lazio pensa a Maxime Lopez

Secondo Calciomercato.com il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, avrebbe fatto alcune richieste per la sessione di mercato estivo. In particolare, l’allenatore biancoceleste avrebbe chiesto alla società un portiere, due difensori centrale e un attaccante. In più, alla squadra servirebbe un regista che coordini dall’interno la squadra. Questa figura potrebbe essere ricoperta da Maxime Lopez, attualmente al Sassuolo. Il giocatore sarebbe già nel mirino della società – che si trova però in competizione con la Roma – e potrebbe prendere il posto di Lucas Leiva. Lopez, infatti, piace molto a José Mourinho.

