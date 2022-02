FORMELLO – Ripresa degli allenamenti in vista del Porto

Archiviata la vittoria contro il Bologna in campionato, per 3-0, la Lazio si appresta a preparare lo scontro di Europa League con il Porto, in programma giovedì 17 alle 21.

I biancocelesti si sono trovati oggi presso il Centro Sportivo di Formello per il consueto allenamento. I giocatori hanno svolto una parte di attivazione atletica, per poi effettuare un lavoro differenziato. I titolari di sabato hanno effettuato una partita a porte ridotte e, in seguito, degli allunghi. Gli altri, invece, hanno svolto un lavoro di forza ed esercizi sul possesso palla. Infine, si è svolta una partita a campo ridotto.

Tutti presenti alla seduta, tranne Acerbi e Lazzari, fuori per infortunio.

