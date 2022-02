Leggo | Lazzari, pericolo lesione: rischia un mese di stop

Nemmeno il tempo di godersi la vittoria contro il Bologna che la Lazio deve fare i conti con l’infortunio di Lazzari. Il tecnico ha già poche alternative nel mese più importante e ora dovrà fare a meno di un giocatore che si stava riguadagnando la sua fiducia, tornando al posto da titolare. Oggi Lazzari si sottoporrà agli accertamenti in Paideia: si parla di lesione di secondo grado e se venisse confermata significherebbe un mese di stop. Ecco che torna d’attualità il mercato di gennaio, in cui Sarri aveva chiesto almeno un rinforzo in difesa, oltre a Kamenovic. Nel frattempo, buone notizie per le casse della Lazio: dopo il pareggio contro il Napoli, l’Inter è obbligata a versare 25 milioni per l’acquisto definitivo di Correa, pagabili in tre anni. Infine, è stato pubblicato il bilancio della Salernitana, da cui si evincono gli 11,9 milioni di plusvalenza di Akpa Akpro.

Lo riporta Leggo.

