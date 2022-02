OptaPaolo, nuovo traguardo in questa Serie A per la Lazio: Immobile e Milinkovic i protagonisti

Come riportato da OptaPaolo, questa stagione sta mettendo in evidenza ancora una volta le qualità di Ciro Immobile e Milinkovic-Savic, protagonisti di una curiosa statistica: “Ciro Immobile è il giocatore di questa Serie A che ha segnato più reti arrivate su assist di un singolo giocatore: Sergej Milinkovic-Savic ha servito cinque passaggi vincenti per il compagno di squadra. Legame“.

