Sassuolo-Roma, la moglie di Berardi riceve insulti sui social

La gara del Mapei Stadium tra Sassuolo e Roma non è stata orfana di polemiche all’interno del rettangolo di gioco. Tra i protagonisti c’è stato Domenico Berardi, accusato di aver simulato dalla panchina giallorossa dopo aver ricevuto un colpo da Kumbulla: situazione che non si è stemperata in serata, quando la moglie del calciatore del Sassuolo ha iniziato a ricevere insulti sul proprio profilo Instagram.

“Tuo marito è un verme, Roma vi schifa“, “Roma vuole vedere soffrire te e quel verme di tuo marito“, sono solo alcuni dei commenti arrivati alla donna, che dopo aver pubblicato gli screenshot, ha ricevuto altri ‘messaggi’ di questo genere: “Invece di fare la vittima mettendo i commenti dei tifosi, impara a quel pagliaccio di tuo marito come si sta al mondo, mamma mia che tristezza vedere una persona che si comporta così in campo“, o ancora “Ma che fai metti le storie con i commenti dei tifosi? Ma quanto sei piccola come donna… ma come mai tuo marito sembra posseduto quando gioca con la Roma? Ma poi dico ma è possibile che sta sempre a simulare e sempre a lamentarsi con l’arbitro? Prima di dare lezioni i vita agli altri dovresti darle a tuo marito“.

