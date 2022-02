FORMELLO – Preparazione per il Porto

La Lazio continua gli allenamenti in vista della prossima, in Europa League, contro il Porto. I biancocelesti si sono ritrovati, anche oggi, presso il Centro Sportivo di Formello per il consueto allenamento pomeridiano.

I biancocelesti hanno svolto prima un torello, per poi effettuare del leggero lavoro tecnico. Infine, partitella a campo ridotto. Sono già iniziate le prove tattiche in vista dello scontro di giovedì alle 21:00. Per domani mattina è fissata la rifinitura prima della partenza. I dubbi riguardanti la formazione interessano il settore d’attacco: in ballottaggio Felipe Anderson e Pedro.

Tutti presenti alla seduta d’allenamento di oggi, tranne gli infortunati Lazzari e Acerbi.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: