GdS | Strakosha ai titoli di coda. La Lazio apre la porta a Rico

L’albanese non rinnova. Il club punterà sullo spagnolo appena passato in prestito dal Psg al Maiorca.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, sta prendendo quota la pista che conduce a Sergio Rico, 28 anni, spagnolo, che un mese fa è stato trasferito in prestito dal Paris Saint Germain al Maiorca. Il rilancio da titolare non ha mutato gli orizzonti di Strakosha, che guarda a una chance in Premier.

Sergio Rico è una soluzione monitorata sin da agosto dalla società biancoceleste e il suo contratto è in scadenza nel 2024. Ha una valutazione sui 4 milioni ma potrebbe arrivare alla Lazio per una cifra inferiore. Intanto, la società capitolina sta provando a rilanciare la trattativa per il rinnovo di Luiz Felipe, in scadenza a giugno. La proposta di un ingaggio da 2,2 milioni a stagione è stata rigettata: la richiesta resta ferma a 2,5 milioni. Ma sul difensore sta avanzando il Siviglia. Intanto, Sarri dovrà fare a meno di Lazzari per almeno un mese causa la lesione ai flessori. Mentre Acerbi potrà allenarsi a tempo pieno soltanto tra una settimana.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: