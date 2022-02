Lazio-Bologna, Zaccagni è l’MVP della partita

Mattia Zaccagni da quando è arrivato a Roma è cresciuto molto e ora è inamovibile per Sarri. Domenica ha deciso il match con una doppietta e una prestazione super. E’ di fatti lui il migliore in campo per la società. Sui social la Lazio l’ha definito Inarrestabile, di fatto le sue prestazioni stanno crescendo di partita in partita.

