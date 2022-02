Lazio, gli azzurri omaggiano Zaccagni -FOTO

Secondo il profilo ufficiale Twitter della Nazionale Italiana, il giocatore della Lazio Mattia Zaccagni risulta essere è il miglior calciatore italiano dell’ultimo turno di campionato. Nel 3-0 della Lazio di sabato contro il Bologna l’esterno biancoceleste è stato assoluto protagonista: al 13’ guadagna il calcio di rigore – poi trasformato da Immobile – che sblocca il punteggio. Nel secondo tempo firma la sua seconda doppietta in Serie A, che gli permette di arrivare a quota sei reti in 19 presenze nel torneo in corso e di superare il suo precedente record di marcature in una singola stagione della competizione. Questo il tweet.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: