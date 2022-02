16 febbraio 2020, 2 anni fa la vittoria contro l’Inter porta la Lazio a -1 dalla Juventus capolista: il ricordo della società | VIDEO

Sono passati esattamente due anni da quel 16 febbraio 2020. Nel posticipo della domenica sera, per la 24° giornata di Serie A, andava in scena un Lazio-Inter da vertice della classifica. Dopo il vantaggio nerazzurro nel primo tempo firmato Ashley Young, la Lazio nella ripresa prima rimette in parità il risultato grazie al rigore trasformato da Ciro Immobile, poi, al 69° si porta avanti con il “Sergente” Milinkovic-Savic per il definitivo 2-1. Grazie a questo successo, i biancocelesti scavalcano proprio l’Inter in classifica, portandosi al secondo posto a -1 dalla Juventus capolista. Un cammino incredibile, fino a quel momento, da parte della Lazio, con il campionato che, purtroppo, dopo pochi giorni, fu interrotto a causa della Pandemia. La Lazio, attraverso il proprio profilo Instagram, ha voluto ricordare il 2-1 contro i nerazzurri. Il video che ripercorre le reti e le esultanze biancocelesti, sono accompagnate dalla didascalia: “Una vittoria incredibile in una stagione indelebile!”.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO: https://www.instagram.com/p/CaCPqbRN0iA/?utm_medium=copy_link

