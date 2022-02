CdS | Lazio, ecco EuroPedro: è l’asso di Coppa

La Lazio giovedì sarà impegnata in casa del Porto, per la delicata sfida di Europa League. Mister Sarri si affida alla voglia di fare bene dei suoi e all’esperienza di chi la competizione la conosce: uno su tutti è Pedro che, come sottolinea il Corriere dello Sport, ha vinto tutti i trofei internazionali e a 34 anni ha ancora tanta voglia di stupire in biancoceleste. In Europa League, ha siglato 7 gol e 6 assist in 2.011 minuti: in media ogni 155 partecipa ad una rete. Conceiçao lo teme mentre lo spagnolo cerca il primo colpo del 2022: non segna dal 22 dicembre.

