EUROPA LEAGUE | L’AVVERSARIO – Tutto quello che c’è da sapere sul Porto

Torna l’Europa League. Reduce dalla netta vittoria per 3-0 in campionato contro il Bologna, oggi per la Lazio è giorno di vigilia, visto che domani, alle 21:00, è in programma il Play-Off d’andata contro il Porto. Il primo match si disputerà in terra portoghese, mentre tra una settimana (giovedì 24 febbraio) il ritorno allo Stadio Olimpico di Roma. In vista del match all’Estádio do Dragão, ecco la situazione in casa Porto.

PORTO

La squadra del grande ex Sérgio Conceição è stata sorteggiata nei Play-Off di Europa League dalla seconda urna, quella delle “Non teste di serie”, contro la Lazio “Testa di serie”. La gara di domani sarà la settima della stagione europea del Porto: il club portoghese infatti ha disputato le sei sfide della fase a gironi di Champions League piazzandosi al terzo posto nel Girone B con cinque punti, frutto di una vittoria, due pareggi e tre sconfitte. A qualificarsi agli Ottavi di finale sono state Liverpool (18 punti) ed Atletico Madrid (7 punti). Fanalino di coda il Milan con soli 4 punti. Per il Porto è la sesta partecipazione, nella sua storia, alla fase ad eliminazione diretta di Europa League. Nella stagione d’esordio 2010/2011, il club portoghese riuscì a vincere il torneo, superando per 1-0 i connazionali del Braga. Nella stagione 2013/2014 riuscirono a superare i Sedicesimi di finale fermandosi poi ai Quarti, eliminati dai futuri Campioni del Siviglia. Mentre nelle altre tre edizioni l’eliminazione è arrivata proprio al primo turno della fase ad eliminazione diretta. Infine, l’anno scorso, il Porto partecipò alla Champions League, fermandosi ai Quarti di finale contro il Chelsea, futuri vincitori del torneo, dopo aver superato il Gruppo C della fase a gironi come secondi alle spalle del Manchester City e la Juventus agli Ottavi di finale.

Nell’ultimo weekend di campionato invece, la squadra di Conceição ha interrotto a 16 la striscia di vittorie consecutive nella Liga Portoghese, concludendo la sfida al vertice contro lo Sporting Lisbona per 2-2. Pareggio che permette al Porto di rimanere al primo posto in classifica con 6 punti di vantaggio proprio sullo Sporting secondo. 60 punti precisi fin qui raccolti, con 19 vittorie, soli 3 pareggi e 0 sconfitte in 22 giornate di campionato disputate. Nella passata stagione il Porto ha chiuso il campionato portoghese al secondo posto con 80 punti, cinque in meno dello Sporting Lisbona Campione.

FORMAZIONE

Rispetto al 2-2 in campionato contro lo Sporting Lisbona di venerdì scorso, mister Sérgio Conceição potrebbe fare pochi cambiamenti in vista della sfida di domani contro la Lazio. Nel 4-4-2 portoghese sarà confermato tra i pali Diogo Costa, vista anche la squalifica di Marchesín espulso nell’ultima gara di Champions League contro l’Atletico Madrid. La linea difensiva dovrebbe essere confermata con Pepe e Mbemba coppia centrale, João Mário e Zaidu terzini. A centrocampo potrebbero essere confermati Otávio, Fábio Vieira ed Uribe, con la quarta maglia da titolare contesa tra Vitinha e Grujić. Infine in attacco, se Taremi sembra essere certo della conferma da titolare, è ballottaggio per decidere il compagno di reparto, con uno tra Evanilson e Galeno pronto a scendere in campo dal primo minuto.

PORTO (4-4-2): Diogo Costa; João Mário, Mbemba, Pepe, Zaidu; Vieira, Uribe, Vitinha, Otávio; Evanilson, Taremi.

LA STELLA

Il Porto è un mix di giovani talenti e calciatori d’esperienza che hanno giocato in palcoscenici europei importanti. Tra quest’ultimi c’è l’ex difensore del Real Madrid, nonché Capitano della squadra portoghese, Pepe, al Porto dal 2019, per lui è stato un ritorno dopo l’esperienza dal 2004 al 2007. Il suo palmarès parla chiaro: 3 Champions League, una Supercoppa Europea e 2 Mondiali per Club con il Real, l’Europeo del 2016 e la Nations League del 2019 con il Portogallo, per non parlare dei 14 trofei tra Porto e Real Madrid vinti in Portogallo e in Spagna, tra campionati e Coppe Nazionali. Tra i calciatori giovani ma d’esperienza spicca il nome di Otávio, centrocampista classe ’95 al Porto dal 2014. In questa stagione, oltre ad esser sceso in campo in tutte le sei sfide della fase a gironi di Champions League, nella Liga Portoghese ha collezionato fino ad oggi 3 gol ed 11 assist in 20 presenze. Con 219 partite disputate, Otávio si trova all’ottavo posto della speciale classifica dei calciatori con più presenze nella storia del Porto. Guardando al reparto offensivo, c’è da tenere d’occhio Mehdi Taremi, attaccante del 1992 che, in questa stagione, ha siglato ben 13 reti e 9 assist in 27 presenze tra campionato e Champions, ed è il miglior marcatore del Porto fino ad oggi. In questa particolare classifica c’è anche un altro attaccante da non sottovalutare, ovvero Evanilson. Classe ’99, il brasiliano è il secondo miglior marcatore del Porto con una rete in meno del compagno di reparto Taremi.

PRECEDENTI

Nelle competizioni Uefa per club la sfida in programma domani tra Porto e Lazio sarà il terzo confronto tra queste due squadre. I due precedenti risalgono alla stagione 2002/2003 di Coppa UEFA: nella Semifinale d’andata, dopo il vantaggio biancoceleste firmato Claudio López, i padroni di casa rimontarono il risultato vincendo con un netto 4-1. Nella gara di ritorno, allo Stadio Olimpico di Roma, alla Lazio di Roberto Mancini non riuscì l’impresa, ed il match si concluse sullo 0-0. In quell’occasione il Porto approdò in Finale, riuscendo a conquistare il titolo contro gli scozzesi del Celtic (3-2 dopo i tempi supplementari).

