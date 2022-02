FORMELLO – Immobile non si allena ma ci sarà col Porto. Toccherà ad Hysaj sulla corsia di destra | FOTO&VIDEO

L’attesa sta per finire, manca sempre meno al ritorno dell’Europa League. Domani sera, alle 21:00, la Lazio di Maurizio Sarri affronterà il Porto del grande ex Sergio Coincecao. Alle ore 11 la squadra è scesa in campo per la rifinitura nel centro sportivo di Formello, non è presente Ciro Immobile che sta gestendo le energie in vista dei tanti impegni. Il capitano biancoceleste è reduce da una contusione alla caviglia e un fastidio al ginocchio, a questo si aggiunge anche una lieve influenza e per questa ragione è stato tenuto a riposo ma non è in dubbio per la sfida del Do Dragao. Il tecnico è intenzionato a confermare la formazione che sta facendo bene in campionato con l’unica defezione che è Manuel Lazzari, quaranta giorni di stop per una lesione di secondo grado al retto femorale. L’ex esterno della Spal sarà sostituito da Hysaj con Marusic sulla corsia mancina, al centro della difesa la coppia Luiz Felipe-Patric che è reduce da quattro clean-sheet in Serie A. Fra i pali nessuna alternanza con il cambio di competizione, a protezione della porta ci sarà Thomas Strakosha. In mezzo al campo i dubbi principali. Lucas Leiva e Luis Alberto sono squalificati in campionato e quindi è scontata la loro presenza dall’inizio nonostante Cataldi che insida il brasiliano. Il ballottaggio potrebbe riguardare Milinkovic e Basic anche se è difficile pensare ad una Lazio senza il serbo. Davanti non dovrebbero esserci novità con Immobile a guidare l’assalto del Porto, ai suoi lati Pedro e Zaccagni. Lo spagnolo è troppo prezioso in una gara europea così delicata mentre l’ex Hellas sta vivendo un momento di forma straordinario.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LazioPress.it (@laziopress.it)

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: