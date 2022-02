GdS | Lazio, Luiz Felipe quasi ai saluti

Il sí alla Lazio resta in sospeso e lo corteggiano tre club della Liga: come riportato da La Gazzetta dello Sport, Luiz Felipe è quasi ai saluti con i biancocelesti. Situazione di stallo al momento, l’accordo con il giocatore in scadenza sembra lontano, ma comunque non si esclude un colpo di scena in extremis. L’ultima proposta per lui si attesta sui 2 milioni di euro l’anno più bonus, non troppo distante dalla richiesta iniziale del giocatore. La Lazio spera anche nella riconoscenza del brasiliano nel confronti del club, ma nel frattempo il Siviglia ha fatto passi concreti verso di lui; anche Atletico Madrid e Valencia non sono piste da trascurare. Molto più difficile invece che rimanga in Italia, anche se l’Inter potrebbe fare un pensiero su di lui. Nei prossimi giorni ci saranno inevitabilmente sviluppi sulla questione.

