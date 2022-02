GdS | Ranieri: “Stupito da Inzaghi? Niente affatto, aveva già fatto benissimo alla Lazio”

Settimana di impegni europei: tornano Champions ed Europa League. In vista delle importanti sfide che vedranno impegnate le italiane tra oggi e domani, il tecnico Claudio Ranieri ha analizzato i match ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Parlando di Simone Inzaghi e del suo operato all’Inter ha confessato di non essere affatto stupito in quanto l’ex tecnico biancoceleste aveva già fatto benissimo alla Lazio: ora a Milano, dopo un eccellente lavoro psicologico di Conte sulle squadra, Simone ha liberato ancora di più la fantasia.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: