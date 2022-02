Luis Alberto: “Si parla sempre del mio futuro, alla Lazio sto bene. Ritorno in Spagna? Ho ancora 3 anni di contratto ma…”

Dopo un avvio di stagione non del tutto positivo, con diverse esclusioni anche importanti in alcune partite, Luis Alberto sta ora trovando la propria continuità. Lo spagnolo si è adattato allo stile di gioco di Sarri, e ora si trova nuovamente al centro del progetto Lazio. In merito al suo futuro in Italia, il centrocampista ha parlato in un’intervista esclusiva rilasciata alla trasmissione Jijantes. Tra le domande poste al calciatore, non manca il riferimento ad un suo possibile ritorno in Spagna.

Queste le sue parole:

“La verità è che la città di Roma e i tifosi mi ricordano molto Siviglia dove sono cresciuto. Io sto bene. Si parla sempre del mio futuro se voglio andarmente o se restare. La verità è che ho passato un momento non semplice, ma poi è stato trovato un accordo con la Lazio e ora stiamo lavorando per il bene della squadra. I concetti del mister li stiamo apprendendo piano piano. I risultati come sempre aiutano”.

”Lo dico sempre, l’unico posto dove mi sono trovato sempre bene è stato il Barcellona. Mi divertivo in tutto, nel lavoro quotidiano. Al Deprotivo, alla Lazio, al Liverpool, la pressione è differente. Lì mi divertivo a vivere il calcio tutti i giorni. L’unica cosa è che quando arrivai io arrivò anche Neymar, concretamente non c’era alcuna possibilità”.

“Tornare in Spagna? Ho ancora 3 anni di contratto, ovviamente è vero che c’è tempo per tornare. Vorrei tornare prima o poi e se volessi chiedere a una squadra spagnola di riportarmi in Spagna potrebbe essere la cosa più giusta per farmi stare bene fisicamente e mentalmente. Poi gli anni passano e se non mi lasceranno andare avrò comunque tempo per cercare altre cose”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: