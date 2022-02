Parolo: “Milinkovic deve fare una scelta, ma per lui è difficile andare via dalla Lazio”

In una recente intervista in onda sul podcast di Zerofanta, l’ex centrocampista della Lazio ora opinionista di Dazn Marco Parolo si è espresso sul suo ex compagno Milinkovic Savic.

Questo il pensiero di Parolo, sul biancoceleste serbo:

“Penso che per Milinkovic-Savic sia arrivato il momento di fare una scelta. Con Sarri si è completato ulteriormente. Per ui è difficile andare via. Sta bene a Roma, ci deve essere la situazione perfetta. ma da adesso fino a 32 anni deve fare 475 anni di Champions League. Nei top team ci sono giocatori ancora più completi di Milinkovic-Savic. Al PSG sarebbe uno dei tanti giocatori forti, ma poi ci sono i fenomeni.”

