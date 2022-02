Porto-Lazio, Conçeiçao: “Provo grande affetto per i biancocelesti, passerà la squadra migliore”

Alla vigilia della sfida di Europa League tra Portk e Lazio, il tecnico Conçeiçao ha analizzato la sfida in conferenza stampa. Non manca il riferimento al suo passato in biancoceleste, che il tecnico ricorda con piacere.

Queste le parole dell’attaccante Evanilson, intervenuto prima del tecnico, riportate da TMW:

Che aspettative avete per la partita contro la Lazio?

“Le aspettative sono buone, abbiamo lavorato bene per la partita contro la Lazio. Sarà una bella partita, cercheremo di vincere”.

Il Porto affrontò la Lazio nella semifinale di Coppa UEFA 2003 e alla fine vinse il torneo. Potete ripetervi?

“Abbiamo il potenziale per vincere l’Europa league, penso che sia un obiettivo possibile”.

Quanto è importante per te Sergio Conçeiçao?

“Col lavoro del mister sono cresciuto molto da calciatore, dentro il campo. Sono molto felice della mia evoluzione che ho conseguito con lui e devo continuare così’

Che Porto servirà per battere la Lazio?

Dobbiamo fare il nostro calcio e continuare come stiamo facendo e possiamo vincere.

Cosa ne pensi della Lazio?

“Una squadra importante, che lotta, che gioca bene col pallone”.

Cosa non è andato al Porto in Felipe Anderson?

“Non saprei dire perché ma posso dire che Felipe è un amico, un grande giocatore”.

Queste le parole di Sergio Conçeiçao:

Sui ricordi laziali

“La Lazio per l’esperienza vissuta e per i titoli vinti rappresenta tanto per me, conservo ricordi bellissimi a Roma e per la Lazio provo grande affetto. So che affrontiamo una squadra molto forte, passerà la squadra migliore”.

Ancora un’italiana, dopo Roma e Juventus negli scontri diretti. È andata sempre bene, è una coincidenza?

“Non direi coincidenza, bensì lavoro. Italiani, spagnoli, portoghesi, inglesi: noi ci prepariamo bene studiando l’avversario. Siamo il Porto e dobbiamo sempre pensare di essere a un alto livello europeo”.

Quali sono le priorità del Porto, impegnato nella corsa al titolo e in Europa League?

“La nostra priorità il campionato ma noi siamo il Porto e dobbiamo sempre dare il massimo in ogni competizione”.

Su Felipe Anderson e le difficoltà a Porto l’anno scorso

“Non ha avuto la possibilità di giocare molto ma ha capacità fisiche e tecniche incredibili. Il problema era motevazionale, di fiducia”.

