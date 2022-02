Fabio Santini: “Romagnoli andrà alla Lazio”

Iniziano ad essere sempre più insistenti le voci che vedono il difensore Alessio Romagnoli alla Lazio, il giocatore è infatti in scadenza con il Milan e non sembra trovare l’accordo per il rinnovo.

L’ultima dichiarazione che alimenta le speranze di vedere il centrale in biancoceleste sono del giornalista Fabio Santini, che ospite di CMIT TV ha analizzato la situazione di alcuni difensori della Serie A che potrebbero interessare la Juventus, escludendo però Romagnoli che a suo dire andrà alla Lazio.

Queste le dichiarazioni in merito: “La Juve sta fortissimamente cercando un centrale. Era andata su Romagnoli, ma andrà alla Lazio. Per Skriniar c’è stato il muro dell’Inter. Ci potrebbe essere un interessamento per de Vrij“.

