Marchegiani: “Conceiçao? Non me lo aspettavo allenatore, ma penso sia pronto”

Tra poche ore la Lazio affronterà il Porto, nella sfida di Europa League valida per i playoff. In occasione della gara in programma alle 21:00, l’ex portiere biancoceleste ora opinionista Luca Marchegiani, ha parlato ai microfoni di O Jogo, esprimendosi anche sul suo ex compagno di squadra ai tempi della Lazio Segio Conceiçao, oggi allenatore del Porto.

Queste le sue parole:

“Se me lo immaginavo allenatore? Devo dire che di quella Lazio l’80% lo è diventato: Mancini, Simeone, Inzaghi, Conceiçao, Mihajlovic. Ma se per il “Cholo” e Mancini si poteva immaginare questo percorso da Sergio non me lo aspettavo. E si è rivelato un allenatore fantastico. Se è pronto? Non ho dubbi, lo è anche se non so quanto sia positivo lasciare il Porto, che è una squadra che lotta già per i titoli ogni anno, ha una squadra competitiva e gioca in Champions League. Quando un allenatore è abituato a lottare per i titoli non è facile andare dove gli obiettivi sono diversi, anche se il campionato superiore. Basti vedere Mourinho alla Roma”

