Porto-Lazio, striscione per i tifosi ospiti: “Benvenuti amici laziali”

aPochi minuti dopo il fischio d’inizio, ecco arrivare la dolce accoglienza della curva portoghese per i tifosi laziali: i tifosi di casa hanno infatti esposto uno striscione che saluta gli ospiti con scritto “Benvenuti amici laziali.” Poco dopo, i laziali hanno intonato un coro per Conceição, tecnico del Porto ed ex giocatore biancoceleste.

