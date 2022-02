ANSA | Atalanta, il fondo KKR smentisce l’interesse nei confronti della società bergamasca

In casa Atalanta continua a tenere banco la questione societaria: per l’acquisizione dell’85%, si parlava di un interesse del fondo americano KKR. Attraverso l’ANSA, il fondo ha smentito le indiscrezioni sull’interesse verso la società bergamasca. E’ quanto riferito da un portavoce che sottolinea che il fondo non avrebbe mai preso in considerazione questa idea.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: