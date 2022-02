CorSera | Sarri: “Qualificazione aperta”

La Lazio parte alla grande ma poi sbanda in difesa e si fa rimontare dal Porto. Il tecnico biancoceleste: ” Sbagliato l’approccio nella ripresa“.

Il primo obiettivo, per la Lazio arrivata in Portogallo senza Ciro Immobile, era quello di restare in corsa e di dare un senso alla gara del ritorno di giovedì prossimo all’Olimpico. Un peccato quello che si è visto ieri a Porto: quello che Zaccagni ha fatto è stato rovinato da Luiz Felipe, facendosi anticipare in maniera quasi identica da Toni Martinez sui due gol del Porto. “Abbiamo fatto una buona partita contro una squadra forte- l’analisi di Sarri– Dispiace aver finito il primo tempo in parità, visto che potevamo essere abbondantemente sopra. L’unico difetto è stato l’approccio del secondo tempo. Abbiamo sbandato ma siamo andati anche vicino a pareggiare. Il discorso qualificazione è aperto, mettiamoci una pietra sopra per una settimana e pensiamo immediatamente a Udine. La squadra ha giocato con personalità, facendo un passo in avanti: tre o quattro mesi fa saremmo stati in grande difficoltà“. E magari ad aiutare la Lazio giovedì prossimo ci sarà ancora Cabral, che ieri nel finale si è visto in campo per la prima volta con la maglia della Lazio.

Fonte: Corriere della Sera

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: