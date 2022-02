Europa League, il “gol della settimana”: tra i candidati anche il tacco di Zaccagni contro il Porto | VIDEO

Nella serata di ieri si sono concluse le gare d’andata dei Play-Off di Europa League. La Lazio, impegnata in casa del Porto, è uscita sconfitta per 2-1 dopo esser passata in vantaggio grazie al colpo di tacco di Mattia Zaccagni. Il profilo ufficiale Instagram dell’Europa League, attraverso un video, ha fatto partire il sondaggio per eleggere il “gol della settimana” tra le otto sfide andate in scena ieri. Tra i quattro candidati c’è anche il numero 20 biancoceleste. Gli altri tre sono Anthony Martial, autore del terzo gol del Siviglia nel 3-1 finale contro la Dinamo Zagabria, Raphaël Guerreiro del Borussia Dortmund, autore del secondo gol nella sconfitta dei suoi contro i Rangers per 2-4 e Willian José del Real Betis, in gol nella vittoria per 2-3 in casa dello Zenit.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO E VOTARE: https://www.instagram.com/p/CaGMh9oqi1K/

