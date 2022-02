EUROPA LEAGUE | Il Napoli pareggia a Barcellona, l’Atalanta rimonta l’Olympiakos: tutti i risultati dei Play-Off d’andata

Si sono concluse le otto gare d’andata dei Play-Off di Europa League. Oltre alla Lazio, uscita sconfitta per 2-1 in casa del Porto, ci sono state altre due gare che hanno visto protagoniste squadre italiane: alle ore 18:45 è andata in scena Barcellona-Napoli, con la squadra di Spalletti che è andata in vantaggio nel primo tempo con Zielinski, subendo il gol nella ripresa, su calcio di rigore, da parte di Ferrán Torres. 1-1 il risultato finale, con il ritorno in programma giovedì prossimo a Napoli. Alle 21:00 invece, in contemporanea con la Lazio, è scesa in campo l’Atalanta: dopo aver subito il gol dell’Olympiakos, nel secondo tempo i nerazzurri, grazie alla doppietta di Djimsiti in tre minuti, hanno rimontato il risultato, portando a casa una vittoria preziosa per 2-1.

Oltre a queste tre gare con le squadre italiane protagoniste, si sono disputate anche altre cinque gare per l’andata dei Play-Off di Europa League. Ecco il quadro completo con i risultati:

Barcellona – Napoli = 1-1

Borussia Dortmund – Rangers = 2-4

Sheriff – Sporting Braga = 2-0

Zenit – Real Betis = 2-3

Atalanta – Olympiakos = 2-1

Porto – LAZIO = 2-1

Lipsia – Real Sociedad = 2-2

Siviglia – Dinamo Zagabria = 3-1

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: