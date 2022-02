Lazio-Mizuno, accordo per un rientro importante nel calcio: storia e maglie del brand giapponese

La Mizuno è un’antica azienda giapponese specializzata nel vestiario sportivo. Nata nel 1906, il primo ambito in cui agiva era quello del Baseball e del Golf, salvo poi espandersi nettamente negli anni toccando varie tipologie di sport e in diversi ambiti di produzione. La marca giapponese ha ora intenzione di tornare nel mondo del calcio in modo importante, partendo proprio dall’accordo con la Lazio e con il difensore del PSG Sergio Ramos o Bellerin.

Nella storia del calcio non si è infatti mai mossa in modo portentoso: la Mizuno produce scarpini già da molti anni, la sua presenza nel mondo del calcio c’è stata, ma senza mai stringere accordi pluriennali se non in determinate situazioni. Può essere questo il caso della squadra francese Laval, attualmente in terza serie, tra il 1997 e il 2000. Rimanendo in Francia, la Mizuno ha vestito anche il Marsiglia per la sola stagione 95-96.

Negli ultimi anni l’azienda giapponese, tuttavia, ha stretto accordo anche con altre squadre italiane di fascia inferiore. E’ questo il caso di Cesena, Cittadella e Novara. Ecco perché la Lazio rappresenta una vera e propria occasione per la Mizuno in una fase di rilancio che potrà interessare tanto la marca quanto i biancocelesti stessi.

Tuttavia la Lazio non sarà la prima squadra a vestire Mizuno nella storia della Serie A. Era il 2001 quando la Fiorentina raggiunse un accordo con l’azienda giapponese per la stagione 2001-2002.

Nelle poche (storiche) occasioni in cui la Mizuno ha vestito squadre di calcio, nella storia, si può notare come siano stati utilizzati degli stili particolari. Nel caso della Fiorentina, la maglia si è distaccata da quella degli anni precedenti, con un inserimento importante del rosso sulla divisa. Discorso simile per quanto riguarda il Marsiglia, la quale in quegli anni aveva proposto sempre delle maglie semplici eccezion fatta per la stagione 1995-1996, in cui la Mizuno propose una divisa sicuramente particolare.

Ecco che dopo anni in cui l’azienda ha puntato sul Running così come anche diverse altre discipline, si intravede la volontà di un rientro e un investimento importante nel mondo del calcio. Che questo accordo con la Lazio possa portare alla nascita di divise particolari come già è stato fatto nella storia?

