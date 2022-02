Pedullà: “Romagnoli priorità della Lazio, i discorsi vanno avanti”

Secondo quanto riportato da alfredopedulla.com i contatti forti tra Lazio e Romagnoli stanno procedendo. Non ci sono firme, ma il Milan non rilancia e la Juventus rimane defilata. Si potrebbe chiudere anche intorno a una cifra di poco sopra i 3 milioni. La situazione in difesa, infatti, preoccupa i biancocelesti che questa sera a Oporto hanno mostrato dei buoni passi in avanti ma ancora dei problemi netti a livello difensivo, con un Luiz Felipe in difficoltà e senza rinnovo, conteso tra i due club di Siviglia. Sono attesi sviluppi.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: