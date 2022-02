Porto-Lazio, le reazioni dei calciatori biancocelesti con la testa rivolta alla sfida di ritorno | FOTO

La Lazio torna da Porto con una sconfitta, ma con la consapevolezza che il discorso qualificazione è ancora tutto aperto. Nell’andata dei Play-Off di Europa League, i biancocelesti di mister Sarri hanno perso per 2-1 contro l’ex Sérgio Conceição. Tra una settimana, giovedì 24 febbraio, ci sarà la gara di ritorno allo Stadio Olimpico di Roma.

L’esterno biancoceleste Pedro, sceso in campo ieri sera per 84 minuti, attraverso il proprio profilo ufficiale Instagram, ha messo nel mirino fin da subito la gara di ritorno. Le foto della gara di ieri pubblicate dallo spagnolo, sono accompagnate dal messaggio: “Partita molto difficile al Do Dragão, ma all’Olimpico e insieme ai nostri tifosi lotteremo per andare avanti in Europa. Avanti così!! FORZA LAZIO!!”.

Subito dopo, anche l’altro esterno biancoceleste, Mattia Zaccagni, autore del gol del vantaggio, ha detto la sua, attraverso un post sul proprio profilo Instagram, in vista della gara di ritorno contro il Porto: “Una grande prestazione di personalità, il ritorno sarà tutto da giocare davanti ai nostri tifosi”.

A seguire, anche Luis Alberto si è aggiunto ai compagni di squadra. Sul proprio profilo Twitter, il Mago biancoceleste ha pubblicato l’immagine di squadra di ieri sera in Portogallo, con la didascalia che recita: “Si deciderà tutto all’Olimpico, a casa nostra, con tutti voi a sostenerci. Daje Lazio”.

Successivamente, il numero 4 biancoceleste Patric, si è accodato ai proprio compagni di squadra e, attraverso Instagram, ha pubblicato alcune foto di ieri sera con il messaggio: “Abbiamo messo in campo tutto quello che avevamo! Il ritorno davanti ai nostri tifosi sarà tutto da vivere”.

