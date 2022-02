Seduta mattutina della Lazio in Portogallo – FOTO

La Lazio, tramite i propri profili social, ha pubblicato alcune foto dell’allenamento di questa mattina in Portogallo, dove sono rimasti per una sorta di ritiro fino alla trasferta di Udine, in cui domenica sera affronteranno una squadra che deve rifarsi dopo la pesante sconfitta di Verona contro l’Hellas.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da S.S. Lazio (@official_sslazio)

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: